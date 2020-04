Zorgbelang begint meldpunt voor van zorg afhankelijke mensen

Dat heeft volgens Zorgbelang impact op mensen die zorg krijgen. Volgens de instelling is het belangrijk dat mensen melden wanneer zorg echt niet voldoende is. Dat kan de organisatie dan delen met betrokken zorginstanties. De signalen zijn op anonieme basis. Doel is om in kaart te brengen of de zorg in Fryslân nog voldoende toegankelijk is en de kwaliteit goed blijft.

Niet alleen klachten zijn welkom, ook positieve verhalen en ervaringen. Als er bijvoorbeeld mooie creatieve oplossingen worden gevonden bij problemen met de zorg, dan kunnen die ook doorgegeven worden. Zo kunnen anderen er misschien ook hun voordeel mee doen, zegt Esther de Vrij, directeur van Zorgbelang.