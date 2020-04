Zorgen bij Izore over behoud van kwaliteit bij vaker testen

Hoe alles precies wordt vormgegeven en ingevuld, moet nog worden besproken, maar arts-microbioloog Anne-Marie van Elsacker van Izore wijst alvast op een belangrijk punt. "We kunnen de testcapaciteit uitbreiden, maar dat moet wel met behoud van kwaliteit."

De stap naar 29.000 testen is enorm. "Ik maak me wel zorgen, want we moeten ook kijken of de test bij de patiënt past, of de uitslag klopt. Hoe meer testen je doet, hoe minder je kunt controleren. Er zijn grenzen aan wat je moet willen doen om een betrouwbare uitslag te houden."

Volgens minsiter De Jonge zullen er meer laboratoria komen waar getest kan worden dan nu het geval is. Dit om de druk op bestaande laboratoria te verlichten. Zo maken ze bijvoorbeeld bij Izore al lange dagen, ook om uitslagen van testen door te kunnen geven aan ziekenhuizen.