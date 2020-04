GGD: geen nieuwe sterfgevallen in Fryslân

"De 12 positieve gevallen betreffen zorgverleners en mensen uit kwetsbare groepen. We verwachten nog wel een sterke toeloop nu het testbeleid landelijk zal worden uitgebreid, waardoor ook meer zorgverleners zullen worden getest", licht Margreet de Graaf van de GGD toe.

Het is volgens haar moeilijk te voorspellen wat dat gaat betekenen voor de cijfers omtrent het aantal besmettingen. Wel verwacht De Graaf dat het aantal zal stijgen.

Bij de GGD is men ondertussen druk bezig het dinsdag door minister De Jonge aangekondigde nieuwe testbeleid in te voeren. De Graaf: "Het voordeel is dat het aantal besmette zorgverleners sneller duidelijk zal worden. En ook dat bijvoorbeeld zorgverleners die een verkoudheid hebben, maar negatief getest zijn, weer aan de slag kunnen."

De Graaf roept de mensen op zich ook tijdens de paasdagen aan de maatregelen te houden. "Inmiddels zie je ook in Friesland hoe goed mensen zich aan voorschriften houden en dat iedereen snapt waarom we dat moeten doen. Anderhalve meter afstand houden werkt vertragend in de verspreiding van het virus. We hebben genoeg ruime en rustige plekken in de provincie om de paasdagen door te brengen."