Drachtster chauffeur (21) komt om bij ongeluk in België

Volgens de Gazet van Antwerpen gebeurde het ongeluk op de snelweg van Antwerpen naar Breda. De chauffeur reed achterop een andere vrachtwagen. Die stond stil door filevorming in verband met de grenscontroles in België. Die zijn ingesteld als maatregel in de coronacrisis.

Volgens de Vlaamse krant is de Drachtster ter plekke aan zijn verwondingen bezweken. Een andere vrachtwagenchauffeur raakte zwaargewond. Bij het ongeval op de E19, ter hoogte van het Belgische Meer, waren vier vrachtwagens en een bestelauto betrokken.