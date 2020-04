Werkgeversorganisatie: "Kop ervoor en schouders eronder"

"Misschien kunnen we gas bijgeven in sommige sectoren. Een week geleden hebben we een protocol gemaakt voor verantwoord winkelen, misschien kan er een protocol komen voor verantwoord op het terras zitten of naar een restaurant gaan, maar dan moet het eind april niet tegenzitten. Maar misschien kunnen we weer wat aan de slag met de zwaar getroffen sectoren, het is een drama op dit moment."

Hij heeft veel contact met ondernemers uit bijvoorbeeld de transportsector die buiten de steunregeling vallen. "We zijn bezig met het kabinet om de maatregelen aan te passen. Gezonde bedrijven moeten niet omvallen. Als in de praktijk blijkt dat dat niet slaagt, dan trekken we aan de bel. Ik krijg alle dagen wel honderd appjes binnen, op kantoor zijn dat er wel duizend met de vraag of we wat kunnen doen. Maar als Nederland het niet redt, dan redt niemand het. We hebben een sterke economie en een goede beurs. We moeten de kop ervoor en de schouders eronder zetten."