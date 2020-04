Iephof toont dankbaarheid met coronavlag

Met een applaus voor de hulpverleners en de bewoners is de vlag opgehangen. De bewoners willen hun dankbaarheid tonen aan het personeel en de hulp die ze elkaar bieden.

"Alles wordt drie keer per dag schoongemaakt en dat vinden we geweldig", vertelt een van de bewoners. "Ik vind het triest voor die oude mensen die achter hun raam zitten. Ze moeten maar afwachten tot iemand langskomt en de hand opsteekt."

"Dat de kinderen niet meer mogen komen, dat vind ik erg. We moeten ons hoofd erbij houden en hopen dat het snel overgaat. Het is rustig in het huis, we komen niet bij elkaar binnen. Het is heel stil op de gang."