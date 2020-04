Seizoen uitspelen wordt moeilijk, denkt Cambuur-directeur Ard de Graaf

Waar SC Heerenveen in de eredivisie nog acht competitieduels voor de boeg heeft, moet Cambuur er in de eerste divisie nog negen spelen. De Leeuwarders zijn koploper, dus wat gebeurt er als de competitie niet meer wordt afgemaakt?

Dat laatste is nog altijd niet duidelijk en dat zal ook nog onzeker blijven. Eerst moet namelijk maar eens duidelijk worden of er überhaupt nog wel gespeeld wordt en zo ja, wanneer. Wordt er nog gevoetbald na 1 juni? Dat is de hamvraag.

"Ik hoop vandaag na de meeting tussen alle voetbalbonden op duidelijkheid. Want daar zijn we nou wel eens aan toe", stelt De Graaf. "Duidelijk was al wel voor ons dat we tot 1 juni niet zouden voetballen. Wedstrijden zijn namelijk vergunningsplichtige evenementen. Maar door de maatregelen van de overheid die nu tot en met 28 april gelden, weten we dat we tot die tijd ook sowieso niet kunnen trainen."

"Haalbaar en wenselijk?"

In mei trainen en in juni voetballen, op papier zou dat dus kunnen. "In theorie wel. Maar je moet je afvragen of dat wel haalbaar en wenselijk is. Het punt is inmiddels bereikt dat je kunt afvragen of je het nemen van een besluit moet blijven rekken en over voetbal moet blijven praten."

De Graaf wil het liefst zo snel mogelijk een einde aan de onzekerheid. "Er is in voetballend Nederland steeds meer het gevoel van: zet er maar een streep onder, reken af en start na de zomer opnieuw."