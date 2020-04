Scholen langer dicht: "Kinderen missen sociale context van samen leren"

Er is steeds meer sprake van kinderen in dergelijke situaties, zegt Albert Helder van Proloog, een scholenkoepel bestaande uit 24 skoallen. En dat terwijl er steeds minder personeel is om die kinderen op te vangen

"In de eerste week was er vooral verwondering, in de tweede week kwam het thuisonderwijs op gang. Maar de crisis is toegenomen en nu moeten we een goede balans zien te vinden", vindt Helder. "Thuisonderwijs zorgt ook voor druk bij ouders."

Van de 24 locaties heeft Proloog er 19 geopend voor noodopvang van kinderen. "We kiezen ervoor om dat kleinschalig te doen, omdat we ook anderhalve meter afstand moeten houden. We zitten daarom met zeven kinderen en twee volwassenen op een plek.

Helder merkt dat de druk toeneemt, dat er meer behoefte is aan opvang. "Ook moeten we de kwetsbare kinderen in kaart brengen, hen een veilige situaties bieden. Leeuwarden heeft bijvoorbeeld een hoop kinderen in achterstandswijken, die hebben daar niet de ruimte om te leren."

Hij is tevreden over de nieuwe maatregelen. "We hebben nu nog drie weken om door te bouwen en een balans te vinden. Kinderen missen vooral de sociale context van het samen leren, samen spelen. Scholen zijn goed bezig om de lesstof en -inhoud anders over te brengen. We moeten leren om in blokjes te denken van een paar weken. Want je weet niet hoe het verder gaat."