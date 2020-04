Videodagboek: "Blij dat de bewoners bij ons zijn"

Het is veel stiller in de Herbergier in Harlingen. Daar wonen mensen met dementie en normaal gesproken speelt de zoon van een van de bewoners er op de piano. In haar videodagboek vertelt Ans Visser over de oplossing die gevonden is nu dat niet meer kan.

Ans doet mee aan het vlogproject van Omrop Fryslân: 'Berjochten út it Hert'. Met een netwerk aan mensen vanuit de hele provincie laat Omrop Fryslân van binnenuit zien wat er speelt.