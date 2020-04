LIVEBLOG: Friese ziekenhuizen krijgen massaal hulp aangeboden bij coronadrukte

Ook Defensie is volop bezig met het bestrijden van de coronacrisis. Bij het MCL in Leeuwarden zijn vijf beroepsmilitairen in actie. Eén daarvan is Roelof Louwes uit Franeker.

Hij is door Defensie gedetacheerd in het Leeuwarder ziekenhuis. Louwes is zeven keer op missie geweest, waaronder in Uruzgan in Afghanistan. Daar heeft hij wel geleerd om met crisissituaties om te gaan. Die ervaring komt nu tijdens de coronacrisis goed van pas. "We laten ons niet verrassen door veranderende situaties, dat zit in ons ruggenmerg", zegt Louwes.



In Nederland werken momenteel in totaal zo'n 90 militairen als gespecialiseerde verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Het hele interview met Louwes is hier te lezen.