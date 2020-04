LIVEBLOG: 12 nieuwe besmettingen en reacties op verlengen van maatregels

Op dit moment is de capaciteit 4.000 per dag, dat zal eind deze maand 29.000 zijn. Dat is enorm. "Ik maak me wel zorgen want we moeten ook kijken of de test bij de patiënt past, of de uitslag klopt. Hoe meer testen je doet, hoe minder je kunt controleren. Er zijn grenzen aan wat je moet willen doen om een betrouwbare uitslag te houden", zegt dokter-microbioloog Anne-Marie van Elsacker van medisch laboratorium Izore.