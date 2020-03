Buma over verlenging van maatregelen: "Het wordt een lange maand"

Willen we uit deze crisis komen, dan moet het aantal besmettingen ingeperkt worden, zo zegt Buma. "En dat kan alleen als we ons aan de regels houden."

Licht aan het einde van de tunnel

Het wordt volgens Buma voor iedereen lastig. "Voor al die bedrijven die omzet willen draaien, voor kinderen die weer naar school willen, voor ouderen die weer bezoek willen hebben." Maar hij is ook optimistisch. "Er is licht aan het einde van de tunnel. En dat wordt alleen maar mooier zo lang we ons houden aan de afspraken die we hebben: anderhalve meter afstand en zoveel mogelijk thuisblijven."

Die richtlijnen worden in Fryslân over het algemeen goed nageleefd, zegt hij. "Afgelopen weekend was spannend, maar het is heel goed gegaan. Hier en daar zijn er wat incidenten geweest." Onder andere in Lemmer hield een groep jongeren een huisfeest: zij kregen een boete. "Maar over het algemeen beseft de Friese bevolking dat het dit samen moet doen."