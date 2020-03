Amateurvoetbal wordt niet meer afgemaakt, ook geen kampioenen: "Heel jammer"

Het betekent ook dat de twee hoogst spelende Friese amateurclubs in het volgende seizoen weer samen in de competitie zitten. Het gaat om Harkemase Boys en ONS Sneek. De eerste club deed mee voor promotie naar de tweede divisie, de andere amateurvoetbalclub stond op degraderen. "Als ik eerlijk ben, voelde ik wel aankomend dat het niet zou lukken om dit seizoen af te maken", zegt Willem Brouwer, trainer van de Harkieten. "In de zomer mag je vaak ook niet voetballen op de velden. De hele wereld staat een beetje in de fik. Ik hoop dat het in de zomer weer wat tot bedaren komt."

Apart

Jan Vlap is komend seizoen trainer van ONS Sneek. Zijn club stond op een degradatieplek en zou in dat geval in het volgende seizoen in de hoofdklasse spelen. Dat is nu dus niet meer zo. "Dit is wel apart", laat hij weten. "Apart dat we volgend seizoen gewoon weer in de derde divisie spelen. Dan zijn we samen met Harkemase Boys toch weer de hoogst spelende club, dat is het mooie. Maar voor de club was het ook niet erg geweest als we een divisie lager hadden gespeeld."

Vlap doelt daarmee op de publieke belangstelling tijdens de wedstrijden, die in de hoofdklasse dikwijls hoger is. "Tegen clubs als Staphorst, Genemuiden, ACV, Urk en Flevo Boys komt er meer publiek dan tegen veel clubs in de derde divisie."