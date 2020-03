FNP Achtkarspelen boycot raadsvergaderingen

De FNP-fractie in Achtkarspelen vindt het "onbegrijpelijk en niet bestaanbaar" dat de raadsvergaderingen in de gemeente nog steeds fysiek zullen plaatsvinden. "De overheid neemt noodzakelijke maatregelen, maar de gemeentelijke overheid in Achtkarspelen vindt blijkbaar dat al deze regels alleen voor een ander gelden en niet voor zichzelf", zegt raadslid Tjibbe Brinkman.