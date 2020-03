Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april, scholen dicht tot meivakantie

Experts zeggen dat de maatregelen helpen tegen de verspreiding van het virus, zegt Rutte. Zo gaat het aantal zieke mensen minder snel omhoog dan een paar weken geleden. En mensen die het virus wel hebben, besmetten minder personen dan eerst. "Maar we zijn er nog lang niet", zegt de premier.

Het duurt wel een paar weken voordat de verbetering te zien is in het aantal patiënten dat terechtkomt in de ziekenhuizen. Er zit tijd tussen het moment waarop mensen besmet raken, ziek worden en daarna mogelijk worden opgenomen in het ziekenhuis.

Rutte spreekt zijn waardering uit voor iedereen die zich in deze periode aanpast aan alle maatregelen: ouders met kinderen, scholen, supermarkten, ondernemers en iedereen die doorwerkt. "Zeker in de zorg, waar op dit moment heel veel gevraagd wordt van iedereen die er werkt. Houd dit alsjeblieft allemaal vol."

Geen plannen maken

Daarnaast roept Rutte iedereen op om geen plannen te maken voor de meivakantie.

Wat er na 28 april gaat gebeuren, weet Rutte nog niet. "Het zou mij verbazen dat je na 28 april kunt zeggen: alles is weer normaal. Het kan zijn dat we na 28 april op deze wijze moeten doorgaan."

Op 21 april besluit het kabinet of de coronamaatregelen opnieuw verlengd moeten worden of niet.

Meer coronatesten voor zorgpersoneel

Met ingang van maandag wordt zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen ook getest op het coronavirus wanneer er klachten zijn, zei minister Hugo de Jonge. Binnen een paar weken wordt de testcapaciteit vier keer zo groot. Dan is het mogelijk om iedere dag 17.500 testen uit te voeren.

Op de vraag of de ziekenhuizen het werk nog aankunnen, zei De Jonge: "Het piept en het kraakt aan alle kanten. Maar tegelijk zie ik een enorme gedrevenheid om dit op te lossen."