Scholen langer dicht? In Balk krijgen de kinderen al extra opdrachten voor thuis

De deuren van de Ludgerus in Balk zijn deze ene keer open. Bas Bosma stapt in het lege gebouw naar binnen. "Ik kwam de boeken voor mijn dochter ophalen", zegt hij tegen een meester die achter een grote tafel zit. Bosma krijgt een stapel met taal en rekenen mee. "Het thuis lesgeven is voor ons niet een hele makkelijke situatie", zegt hij eerlijk. "Als je kinderen thuis zitten, dan vallen ze snel terug in het thuis zijn. Ze hebben het gevoel of zijn ze vrij. Je probeert de kinderen erbij te houden en wat ritme aan te brengen, maar dat is toch wel moeilijk.

Niet alleen voor de kinderen is het moeilijk. Bosma is net voor de tweede keer vader geworden. "Die kleine van tien maand heeft veel aandacht nodig. Die heeft helemaal geen ritme. Dan is het voor ons extra aanpoten."