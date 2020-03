Warme bakker bezorgt gratis aan huis

"Mensen komen niet meer bij elkaar over de vloer, verjaardagen worden niet gevierd en dus worden er bijna geen gebakjes meer gegeten. Bovendien moesten we onze koffiecorner in Sneek in de Korenbloem sluiten, zodat wij ook die omzet kwijt zijn geraakt", zegt Romke van der Meulen. Om de zaak draaiende te houden is hij nu met een gratis bezorgdienst begonnen. Zowel in Sneek als in Franeker als verder buiten.