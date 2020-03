MBO en HBO maken medewerkers vrij om te helpen in de zorg

Het Friesland College, ROC Friese Poort en NHL Stenden maken medewerkers vrij om bij te springen in de zorg. De scholen hebben al collega's vrij gemaakt die een dubbele aanstelling hebben - in het onderwijs en in de zorg - om helemaal in de zorg te helpen. Ook medewerkers die op andere terreinen inzetbaar zijn, krijgen daar nu de ruimte voor.