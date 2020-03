Nieuwe vogeleilanden in het Waddengebied

De genoemde maatregelen kunnen gecombineerd worden met het opknappen van de dijk, waarbij de veiligheid voorop staat. Maar het dynamische karakter van de kust en daarmee ook de betekenis voor de natuur staat onder druk. Dat wordt alleen maar erger door de verwachte stijging van de zeespiegel als gevolg van veranderingen in het klimaat. Dus hebben deskundigen de koppen bij elkaar gestoken en gekeken hoe ze hier werk met werk kunnen combineren.

Brak water

Een van de meest vergaande maatregel is het beperkt binnenlaten van de zee. Daar wordt bij Holwerd aan Zee al een tijdje over gesproken. Dat zou ook op meer plaatsen kunnen, waardoor er een brakwaterzône ontstaat. Buitendijks is dat al in praktijk gebracht bij het nieuwe gemaal de Heining in het Noarderleech. Binnendijks zou dat kunnen tussen Koehoal en Zwarte Haan en tussen Ternaard en Moddergat. Zoiets is goed voor bijvoorbeeld de vissen die tussen zoet en zout water heen en weer trekken, maar eigenlijk is zo'n brakwatermilieu goed voor een grote verscheidenheid aan soorten. Het slik dat van buiten in zo'n binnendijkse 'wisselpolder' afgezet wordt, is ook weer te gebruiken om de dijken te versterken.