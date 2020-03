Burgemeester Brouwer: "Politiek debat met beperkt clubje en op een veilige afstand"

Volgens Brouwer kan het wel veilig, want "wij komen bij elkaar in een grote ruimte en dat is veilig, want wij zitten wel drie meter uit elkaar. Wij moeten het op deze manier doen, als er belangrijke onderwerpen zijn die echt geen uitstel kunnen lijden of die financiële consequenties hebben." De vergaderingen Achtkarspelen en veel andere gemeenten zijn op internet te volgen en terug te kijken. Het publiek kan daar dus ook naar kijken.

Noodwet

Voor besluitvormende vergaderingen van de gemeente geldt tot nu toe presentieplicht en dat kan niet digitaal. Er is een noodwet onderweg. Daar staat in dat gemeenteraden voortaan ook digitaal vergaderen en besluiten mogen nemen. De tekst van de noodwet is dinsdag naar de Tweede Kamer verstuurd. De noodwet wordt komende week in de Eerste Kamer besproken. De nieuwe wet gaat dan waarschijnlijk op 10 april in.