Kaartverkoop Veenhoop Festival vooreerst uitgesteld

It âldste festival fan Nederlân sil, as de omstannichheden it talitte, plak fine fan 17 oant 20 july op De Feanhoop. Gewoanwei soe rûn dizze tiid de line-up fan it festival bekend makke wurde, mar ek dat is útsteld. In nije datum wurdt letter bekend makke. Feitsma jout oan dat der foar in definityf beslút oer de edysje fan dit jier de parsekonferinsje fan it kabinet fan dizze jûn ôfwachtsje wol: "We hoopje dat we dan witte wêr 't we oan ta binne."

Het oudste festival van Nederland zal, als de omstandigheden het toelaten, plaatsvinden van 17 tot 12 juli op De Veenhoop. Normaal zou rond deze tijd de line-up van het festival bekend gemaakt worden, maar dat is ook uitgesteld. Een nieuwe datum wordt later bekend gemaakt. Feitsma geeft aan dat hij voor een definitief besluit over de editie van dit jaar de persconferentie van het kabinet van dinsdagavond wil afwachten: "We hopen dat we dan weten waar we aan toe zijn."