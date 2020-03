Friezin 'om utens' in Engeland: "Brexit before breathing"

"Regering had veel eerder moeten optreden"

Over de politieke koers van Groot-Brittannië is Smith-Kramer minder te spreken. "De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan hadden al veel eerder genomen moeten worden. Officieel zijn we nog maar een week op slot, maar wij zelf zitten al wel twee weken thuis." De schoolbesturen namen zelf het heft in handen en namen zelf het besluit om de deuren te sluiten. "Er is politiek gezien bij ons geen eenheid. Premier Johnson zei: ons advies is om dit en dat te doen. Maar adviezen zijn geen bevel en dus zaten de kroegen nog gewoon vol en zaten er een week geleden duizenden voetbalsupporters in het stadion. De regering had echt veel eerder moeten optreden.

Brexit before breathing

Waar de afgelopen jaren met name werd gesproken over de Brexit, brengt het coronavirus dat onderwerp nu wel meer op de achtergrond. Smith-Kramer denkt echter dat politici de coronacrisis ook wel goed kunnen gebruiken. "De Brexit wordt nu wel op de achtergrond gedrukt. Ons Travel Agreement over het reizen buiten de grenzen ligt nu stil. Maar deze medische crisis is ook een perfect excuus om de economische crisis af te schuiven op het coronavirus in plaats van op de Brexit."

Waar Smith-Kramer ook slecht over de spreken is, is over de Europese samenwerking. "Europa is nu bezig met het inkopen van medische materialen. Groot-Brittannië was daarvoor ook uitgenodigd, maar de regering hier zegt dat ze die mailtjes nooit hebben gekregen. En dus doen de Britten niet mee aan de Europese inkoop van geneeskundige zaken, zoals beademingsapparatuur. Het lijkt hier wel een goede zaak van 'Brexit before breathing', eerst alles om die Brexit heen regelen en dan kijken we daarna wel eens hoe het met de gezondheid komt. Maar goed, hier moeten we het vooreerst mee doen."