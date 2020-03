GGD: Elf mensen in Fryslân overleden aan gevolgen coronavirus

Meer sterfgevallen

Meer sterfgevallen sluit De Graaf absoluut niet uit. "Ik verwacht zeker meer sterfgevallen. Of we zo'n hoge piek zullen krijgen zoals in Brabant, daar durf ik eigenlijk geen uitspraken over te doen, maar wij verwachten in ieder geval wel meer besmettingen, opnamen en ook sterfgevallen."

Niet alle mensen die het coronavirus oplopen worden getest en dus is ook niet duidelijk hoeveel mensen in Fryslân daadwerkelijk corona hebben of hebben gehad. "Voorzichtig doorrekenend zitten we nog steeds onder de 1 procent van de immuniteit. Als we naar de 60 procent van de RIVM moeten gaan, dan hebben we nog een lange weg te gaan. Dan moet je je afvragen of we tot die immuniteit moeten gaan of dat we op dat vaccin moeten wachten."

IC-opname

"We verwachten dat 80 procent van de mensen die het krijgt, gewoon thuis uitziekt. Van de mensen die in het ziekenhuis raken, heeft ook maar een deel een IC-opname nodig. Dat zijn vaak mensen met overgewicht of medisch onderliggende problemen. Voor de rest van de mensen is het een zware, niet fijne griep."