Kaatsvereniging Arum bestaat 125 jaar, maar kan dat niet vieren

Wij zagen het al een beetje aan komen, maar het is jammer, zegt Gerben Okkinga van de jubileumcommissie. Het wordt nu een jaar uitgesteld. Het is dan een 125 plus 1-jubileum.

In september zou er een theaterstuk komen. Daar hadden de repetities nu al voor moeten beginnen en dat kan niet. Wat ook niet doorgaat is dat Habtamu de Hoop op 23 april een project op de school zou openen. En een dag later zou dan op het kaatsveld de officiële opening zijn van het jubileum. In het dorp zijn nu al wel sommige voorbereidingen te zien voor het kaatsjubileum. Er was al een begin gemaakt met het ophangen van oude foto's op doeken aan stellages op straat. Dat moet nu weer worden afgebroken.