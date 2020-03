Elkien denkt met huurders mee in financiële nood

Directeur Harro Eppinga van Elkien zegt dat er eerst wordt bekeken wat de aard van het probleem is. "Wij bekijken per geval wat wij kunnen doen. Als er een lekkage is, dan komen wij natuurlijk gewoon langs, want dat is een noodgeval. Maar als de doucheslang stuk is, zo'n geval hadden we onlangs, dan bezorgt onze monteur een nieuwe doucheslang via de brievenbus en legt de huurder uit hoe hij dat zelf kan monteren."

Begrip van huurders

"Wij merken dat onze huurders echt begrip hebben voor deze situatie, en dus dat wij onze service hebben aangepast. Wat wij zien is dat het aantal reparatieverzoeken echt is gedaald."

Het lijkt erop dat de huurders niet massaal in financiële nood zijn gekomen. "Vorige week hebben wij al onze 20.000 huurders een bericht gestuurd dat wij begrijpen dat er door de coronacrisis mogelijk financiële problemen ontstaan. Deze huurders kunnen contact met ons opnemen als zij hun huur niet kunnen voldoen. Er heeft echter maar een handjevol mensen daarop gereageerd, dus dat valt ons echt mee."