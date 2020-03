Verdubbeling aantal crisismeldingen van huiselijk geweld

Melding huiselijk geweld

De meldingen van huiselijk geweld worden gedaan door kinderen of volwassenen zelf, maar soms ook door de buren of familieleden die vermoedens hebben. "Er zijn, nu mensen thuis zitten, veel zorgen. Geldzorgen omdat het werk misschien wegvalt, maar ook de structuur die nu wegvalt is lastig voor mensen met psychiatrische problematiek. Voor kinderen geldt dat nu ze thuis zitten, terwijl school voor hen soms een stukje ontspanning is van de situatie thuis." Fier zet nu veel meer in op langdurige zorg. "En daar hebben wij alle gezinsleden voor nodig."

Huiselijk geweld melden

"Wij hebben liever dat mensen te vaak bellen dan dat ze niet bellen", zegt Van der Meer. Zit jij of zit u in een situatie met huiselijk geweld? OF heeft u een vermoeden van huiselijk geweld bij familie of buren? Neem dan contact op met Fier of de politie. Fier heeft een anonieme chat: www.chatmetfier.nl