Friese taxi's naar Den Haag voor compensatie: "Waarom krijgen wij die niet?"

Er is geen verbod op taxivervoer, maar mensen wordt geadviseerd alleen een taxi te nemen als het strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor een medische behandeling. Niet elk taxibedrijf heeft busjes en daardoor de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een scherm voldoende afstand te houden tussen chauffeur en passagiers. In een personenauto is dat niet mogelijk.

De kleinere taxiondernemers willen nu net als andere sectoren ook compensatie van de overheid. Volgens taxichauffeur Cor Bil uit Leeuwarden valt het niet te rijmen dat se geen vergoeding van het Rijk krijgen en daarom gaat hij naar Den Haag. "Het wordt niet een demonstratie, maar wij willen gewoon een statement maken. Waarom komen wij niet in aanmerking voor die compensatieregeling? Dat vinden wij heel oneerlijk", zegt Bil.

Enorm risico

Zelf wil hij niet klagen en kan hij het hoofd nog wel boven water houden, maar diverse collega's van hem lukt dat niet. "Er zijn bedrijven die gaan hier straks kapot aan, die kunnen het gewoon niet dragen." Volgens Bil lopen de taxichauffeurs een enorm risico, en niet alleen financieel. Met zijn 63 jaar zit hij in de risicogroep voor het coronavirus. "Moet je het dan opzoeken, nee toch? Dan worden we ziek en dan kost het de overheid nog veel meer."

De taxichauffeurs wilden eerst demonstreren op het Malieveld in Den Haag, maar dat mag niet van de burgemeester. Die heeft een zogeheten 'samenscholingsverbod' ingesteld. In grote groepen samenkomen in deze tijden van corona is een gevaar voor de volksgezondheid, zegt de burgemeester.