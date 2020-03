LIVEBLOG: Scholen en horeca langer dicht, geen voetbal tot 1 juni

Het aantal coronapatiënten dat is overleden in Nederland, is met 175 gestegen naar 1.039. Dat hat it RIVM bekendgemaakt. In totaal hebben 12.595 mensen positief getest op het coronavirus, maandag waren dat er nog 845 minder. De laatste 24 uren zijn er 722 mensen met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis, het totaal komt daarmee op 4.712.

De kaart van het RIVM is nu gewijzigd naar het aantal opgenomen patiënten in elke gemeente in Nederland. Volgens het RIVM geeft dat een beter beeld van de verspreiding dan het aantal gemelde patiënten op de oude kaart.