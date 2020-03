LIVEBLOG: Meldingen huiselijk geweld verdubbeld, extra coronabedden in Friese ziekenhuizen

Voor Christiaan Triebert, journalist bij The New York Times, is Leeuwarden nu de werkplaats. Hij was hier op familiebezoek bij zijn ouders, broers en zussen, toen president Trump een inreisverbod instelde voor mensen vanuit de Europese Unie. Daarom werkt Triebert, bekend van onderzoekscollectief Bellingcat, op de zolderkamer van het huis van zijn moeder. Al zijn collega's van The New York Times werken al vanuit huis. In zijn stad New York is het coronavirus een grote ramp. Amerika is het land met de meeste besmettingen ter wereld, en het hart van de corona-uitbraak is New York.

Triebert zit echter in Leeuwarden, ver van zijn nieuwe woonplaats New York. "Ik zit voornamelijk bij mijn moeder thuis op de zolderkamer. Daar stond nog een houten bureau van mijn broer die hier meer dan een decennium geleden woonde. Ik heb een monitor gekregen van mijn andere broer, die kan ik mooi aansluiten straks. Mijn laptop is hier. Koffie van mijn moeder. En af en toe werk ik bij mijn vader in de huiskamer. Het is een privilege om dicht bij mijn ouders en familie te zijn. In New York zou ik in zelfisolatie in een appartementje zitten. Je weet niet hoe lang het gaat duren en dan is het fijn dat je één-op-één je ouders kunt spreken en in dezelfde tijdzone zit."