SportCast: "Huntelaar schiet er vijftien tot twintig in voor Heerenveen"

Wel of niet uitspelen?

Evenals in Nederland ligt ook in België de competitie stil. Vlap verblijft daarom momenteel niet in Brussel, maar thuis bij zijn ouders in IJlst. Van hem mag het allemaal wel weer beginnen. "Ik ben er nu ook wel weer klaar mee, ik wil ook wel weer voetballen. Ik mis het best wel heel erg".

Grote vraag is en blijft: worden de competities nu wel of niet uitgespeeld? En met of zonder fans? In de SportCast zijn de meningen verdeeld. Volgens Arjen de Boer moet het seizoen nu afgelopen zijn: "Voetbal hoort thuis in de sector amusement. Je voetbalt voor het publiek. Zonder publiek moet je niet voetballen." Geert van Tuinen sluit zich bij hem aan. Zoals Vlap zegt: "We voetballen voor het publiek. Als je een goal scoort, ben je blij, maar voetballen zonder publiek is heel anders."

Andor Faber en Roelof de Vries zien dat anders: "Als je kunt kiezen tussen niet spelen of wel spelen, maar dan zonder publiek, is de keuze volgens mij snel gemaakt. Namenlijk spelen zonder publiek. Ideaal is het niet, maar we zitten in een situatie die erg vervelend is. Als het niet anders kan, dan kan het niet anders."