Friese politici komen in actie voor vluchtelingkinderen op Lesbos

Los van politieke kleur

Het manifest is alleen ondertekend met de eigen naam en het staat los van politieke kleur. De oproep is om zo snel mogelijk wat te doen voor de kinderen die in de kampen zitten. De actie 'Coalition of the Willing' voor de kampkinderen loopt al een tijdje. Hulporganisaties hebben drie weken geleden een oproep gedaan aan Europa en ook aan Nederland om de vluchtelingen uit de kampen op te halen.

In al dat coronanieuws is die oproep toen ondergesneeuwd, vertelt Brigitta Scheepsma die de 142 handtekeningen aan de bode op het provinciehuis heeft overhandigd. Vanwege het coronavirus is ook het provinciehuis zoveel mogelijk dicht voor bezoekers.

"Corona dreigt ook in de kampen"

Ook daar in de vluchtelingenkampen ligt corona op de loer en daarom is het nu urgenter dan ooit om de kinderen op te halen. Als je nog langer wacht en het virus op grote schaal uitbreekt, is Griekenland ook getroffen en dat is een EU-land. En als één van de EU-lidstaten in de problemen raakt, raken wij ook in de problemen, zegt Scheepsma.

Solidariteit

Dus is de noodzaak alleen maar groter geworden. Scheepsma zegt dat wij in Nederland tegenwoordig veel aan het hoofd hebben. Maar als je in een noodsituatie vergeet dat anderen ook in nood zitten, dan heb je niet begrepen wat solidariteit is. Scheepsma gaat er vanuit dat de Commissaris van de Koning Brok de boodschap dat in Fryslân plaats is, overbrengt naar Den Haag. Maandag gaat er nog eens een nieuwe oproep uit naar alle Friese burgemeesters en raadsleden: Niet vergeten die kinderen op te halen en wel nu.