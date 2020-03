Niet naar de sportschool? Dan de spinfiets thuis

Maar dat is niet het enige. Ze maken er ook online lessen bij. Er wordt contact opgenomen met de leden om een programma te maken dat op maat is. "Hier beweegt het altijd is dat is nu anders. Maar goed, het is niet anders, wij moeten het hiermee doen en dan moeten we andere manieren bedenken om de mensen in beweging te brengen," zegt directeur Joan Boelens.

Het Bewegingscentrum Leeuwarden ziet het als een verplichting om wat te bedenken voor de leden. Daarom bieden ze ook hun eigen materiaal aan. "Wij dachten, het spul staat hier tocht en wij willen onze sporters en de medewerkers van NHL Steden ook graag in beweging houden. Mensen reageerden erg enthousiast."

Work-outs

Het gebouw van het Bewegingscentrum is natuurlijk dicht. Tocht wordt er door de instructeurs nog aan sport gedaan. "We nemen hier lessen op. Die sturen wij naar de mensen thuis."

Ze willen mensen stimuleren om wel iedere dag te bewegen. "Je moet wat doen. Niets doen is echt geen optie. We moeten niet bij de pakken neerzitten, die optie is er niet," zegt Boelens.

Toch zijn er ook zorgen over het feit dat mensen hun abonnement op gaan zeggen. "Ja, dat is zo. Maar wij zien wel hoe het komt. Bedrijven willen ons helpen en wij zien ook dat veel leden heel loyaal naar ons zijn. Wij zullen het positief insteken en dan zien we wel hoe het komt."