Tankstations verkopen veel minder brandstof

In de werkplaats is het druk, maar nieuwe auto's worden er bijna niet meer verkocht, vertelt Piter de Jager van AutoFirst in Hurdegaryp. Bij de pompen die het van brandstof en verkoop van eten en drinken moeten hebben is de compensatie er veel minder. "Wij hebben zo'n zeventig procent minder omzet, nu de particulieren minder tanken." Wel worden er meer sigaretten verkocht.