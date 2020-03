Fries Museum is tijdelijk atelier van Claudy Jongstra

Jongstra zicht al een tijdje naar een speciale ruimte, omdat het bij de nieuwe uitstalling gaat om hele grote kunstwerken. Nu het Fries Museum is gesloten vanwege het coronavirus, is er ruimte genoeg voor Jongstra om daar in de ontvangstruimte te werken. Eind 2020 heeft Jongstra een grote solotentoonstelling in Leiden. Naast bestaand werk zal daar de grootste installatie uit de carrière van Jongstra uitgestald worden.

Corona maakt kunstthema's nog relevanter

De coronacrisis zet Jongstra als kunstenaars extra tot nadenken. "Bij het maken van kunst is voor mij een holistische benadering van fundamenteel belang. In mijn werk staan de regeneratieve landbouw, lokale materialen en behoud van oude kennis centraal. In deze tijd van coronacrisis blijkt dit nog relevanter en belangrijker dan voorheen. Nu de wereldwijde toeleveringsketens onder de huidige beperkingen staan, merken we de voordelen van het beschermen van lokale hulpbronnen en het nieuw leven inblazen van regionale productiesystemen."

Realisatie van nieuwe kunst

Directeur Kris Callens van het Fries Museum is blij met deze manier van samenwerking: "We zijn blij dat we zelfs in deze moeilijke tijden kunnen bijdragen aan de realisatie van nieuwe kunst. Dat Claudy Jongstra als kunstenaar in Fryslân kan werken bij ons in de hal, waar een groot werk van haar permanent te zien is, maakt het een logische plek." Mensen kunnen via de social media kanalen van beide musea meekijken hoe Jongstra aan het werk is.