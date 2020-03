Eurohotel wil gratis kamers aanbieden aan zorgmedewerkers

Wat terugdoen voor de maatschappij

Medewerkers van het Eurohotel brachten eigenaar Jochem van der Schoot op het idee. Zorgpersoneel werkt deze dagen onder hoge druk en kan in het hotel tot rust komen. Veel kamers blijven leeg en het personeel moet toch aan het werk blijven. Eigenaar Jochem van der Schoot wil met de gratis overnachtingen naar eigen zeggen 'wat terugdoen voor de maatschappij'. Ook mensen van buitenaf kunnen gratis in het Eurohotel overnachten, als ze hier in de omgeving worden ingezet. Van der School zegt de eerste contacten al te hebben gelegd met ziekenhuis MCL in Leeuwarden en het Antoniusziekenhuis in Sneek.

Goed ontsmetten

De hoteleigenaar is niet bang voor coronabesmettingen door het binnenhalen van zorgpersoneel. Het hotel heeft tot nu toe altijd open geweest en ook gasten gehad uit het zuiden van het land. Van hen is ook niet bekend met wie die in aanraking zijn geweest. Vanzelfsprekend houdt het hotel zich aan de richtlijnen van de RIVM. Dat wil onder andere zeggen dat alles goed ontsmet wordt. Van der Schoot hoopt met dit nieuwe initiatief zo lang mogelijk open te blijven

Diner voor twee mag niet

Eerder kwam het hotel ook al op het idee om in aparte kamers diners voor twee mensen te serveren, maar dat mag niet van de gemeente Leeuwarden.