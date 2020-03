Taxi- en touringcarbedrijven krijgen geen steun

"Alles staat stil"

Johan Dalstra, de directeur van Dalstra Reizen, kan er 's nachts al niet meer goed van slapen. Tot begin juni zijn alle reizen geschrapt. Ook daarna is nog lang niet duidelijk hoe het komt. "Alles staat nu stil. Normaal begint het nu. Dan hebben we van de 25 bussen twee derde aan het rijden." Maar rijden zit er vooreerst nog niet in. En de kosten zijn al gemaakt. "Net als de volledige recreatiebranche doe je investeringen in de winter. Nu moet je verdienen."

"Ander bedrijf in de reissector krijgt wel steun"

Het bedrijf valt net tussen alle regelingen in. Zo heb je voor de aanvraag van het bedrag van vierduizend steun voor grote ondernemingen een zogenoemde SBI-code nodig. Dalstra: "Wij hebben dan code 76.12. Die krijgt niets, maar code 76.11 wel. Dat is dan een bedrijf dat ook in de reisbranche zit. Dat is scheef."

Oproep kabinet gooit omzetverlies op

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vindt het onbegrijpeleijk dat dit soort bedrijven geen aanspraak kunnen doen op steun. Voorzitter Bertho Eckhardt zegt dat er snel financiële hulp moet komen. "Er is geen verbod op taxivervoer, maar er is door het kabinet wel gemeld dat je alleen een taxi moet nemen als het absoluut noodzakelijk is. Dat zit dicht tegen een verbod aan." Het gooit veel omzetverlies op. KNV roept het ministerie van Economische Zaken op deze branche ook op te nemen in de noodregeling.