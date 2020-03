Coronacrisis: Vooral horecabedrijven melden zich bij banken

De coronacrisis treft vooral horecabedrijven, want daar is de omzet van de ene op de andere dag op nul gekomen, vertelt directeur Durk Mous fan Rabobank Drachten-Noardeast-Fryslân. Maar het heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld toeleveringsbedrijven in de horeca. De coronacrisis raakt bedrijven in de breedste zin van het woord.

Aflossingsplicht stilzetten

Zowel de overheid als de banken hebben maatregelen genomen om bedrijven te helpen. Wat de bedrijven het meeste nodig hebben van de banken is het tijdelijk stilzetten van de aflossingsplicht en de mogelijkheid om krediet op te nemen. . Verder moeten de regelingen van de overheid zoveel mogelijk toegepast worden.

Laatste duwtje

Mous wil niet zeggen of er ook bedrijven zijn die op omvallen staan. Het is moeilijk voor alle bedrijven in zijn algemeenheid. Als een bedrijf er voor de crisis al slecht voor stond, dan kan dit het laatste duwtje zijn, zegt hij. Het legt een groot beslag op middelen en sommige bedrijven hebben het moeilijk.

Overleg met ondernemersverenigingen

Hoelang dut nog vol te houden is, is moeilijk in te schatten, volgens Mous. Als bedrijven wat meer vet op de botten hebben, zullen ze het ook langer volhouden. En deze crisis treft niet elk bedrijf op dezelfde manier. Maar als het te lang duurt, komen er problemen. Om bedrijven zoveel mogelijk te helpen zoeken de banken samenwerking met instanties en hebben ze veel contact met ondernemersverenigingen.