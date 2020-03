Bestuur Le Roy-tuin: "Stop met stelen van onze spullen"

Op de Facebookpagina legt het bestuur uit wat wettelijk gezien onder stroperij valt. "Maar in gewoon Nederlands: laten liggen die stenen. Dat kan je een paar honderd euro kosten. Wel een beetje duur voor een paar tegeltjes."

Een paar weken geleden kwam de Le Roy-tuin ook al in het nieuws, nadat de gemeente iets te enthousiast had gesnoeid. Stichting TIJD, verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin, dreigde er toen helemaal mee te stoppen. Na overleg met en excuses van de gemeente hebben ze het onderhoud toch weer opgepakt.

De tuin in het centrum van Heerenveen is in 1966 aangelegd door de in 2012 overleden kunstenaar Louis Le Roy. Het is een organische tuin. De tuin is een publiekstrekker voor Heerenveen. Naast de tuin in Heerenveen is Le Roy ook bekend van zijn Ecokathedraal in Mildam.