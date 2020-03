Bouwvakker in coronatijd: "In kleine groepjes schaften en toilet vaker schoonmaken"

Beperkingen

De bouwvakkers moeten zich aanpassen aan de regels. Bijvoorbeeld bij klusjes die je anders samen doet. "Wij proberen dan een mechanische oplossing te bedenken, waarbij wij toch die afstand kunnen houden. Maar er zijn ook klussen die nu niet kunnen, bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel. Dat werk kun je niet alleen doen en daarom stellen wij dat nu liever even uit of wij maken de kapel prefab al in de fabriek."

De coronacrisis heeft toch wel degelijk invloed op het dagelijkse werk op de bouw. "Het begint bij het vervoer: twee mensen in een busje. Verder mogen we niet in grote ploegen schaften. Verder moeten wij ervoor zorgen dat alles goed schoon is. De wc na elk gebruik schoonmaken en anders zetten wij er wel een extra dixi bij. En natuurlijk goed overleggen met de klant en spelregels met elkaar afspreken."