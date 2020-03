Jongereinwerkers Amaryllis de straat weer op

Bestuurder Sjoerd Tolsma van Amaryllis: "We hebben ook het besluit genomen om weer afspraken in te plannen met statushouders. Door hun taalachterstand en zorgen over de situatie in het thuisland, hebben deze mensen extra begeleiding nodig. In dit soort gevallen is persoonlijk contact heel belangrijk."

De afspraken zijn op locaties van Amaryllis en alle regels, zoals de afstand van 1,5 meter worden in acht genomen. "Ook met kwetsbare Leeuwarders die extra aandacht nodig hebben, worden afspraken gemaakt", zegt Tolsma. "Het gaat alleen om afspraken, de vestigingen van Amaryllis blijven dicht."