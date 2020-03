Petra de Vries uit Opeinde waarschuwt haar zorgcollega's: "Pas alsjeblief goed op jezelf"

Petra heeft alle verschijnselen van corona: ze is ontzettend moe en heeft erge spierpijn. Ook had ze dagenlang koorts. Die is nu echter weer weg. "Ik had vanochtend 37,2 graden, dus ik ben eindelijk over de koorts heen. Gelukkig, gelukkig, want anders had ik opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Ik heb er de hele nacht niet van geslapen, zo bang was ik."

Petra waarschuwt al haar collega's om voorzichtig te zijn: "Wat ik tegen jullie wil zeggen is: alsjeblieft pas goed op jezelf. Een paar weken thuis blijven, is echt heel belangrijk om gezond te blijven. Pas op jezelf, maar ook op jullie partners, familie en kinderen. We hebben nu een beetje meegemaakt hoe het is. Die verlammende vermoeidheid en die vreselijke spierpijn is verschrikkelijk."