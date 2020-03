OVERZICHT: 31 patiënten op Friese intensive cares, 73 buiten de IC's in ziekenhuizen

Talant (onderdeel van Zorggroep Aliade) opent deze week in Beetsterzwaag en Drachten twee corona-afdelingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Op deze 'COVID-huizen' zijn vanaf april cliënten welkom bij wie het virus vastgesteld is. Het initiatief is genomen door Aliade in overeenstemming met gemeentes. De afdelingen zijn afgesloten van andere afdelingen. In Drachten is er ruimte voor 24 mensen aan de Talant-locatie aan het Akkerland en Grasland. In Beetsterzwaag is er ruimte voor 9 mensen op het terrein van locatie De Wissel aan De Freulesingel.

"Het is niet zeker of het aantal zorgbedden dat nu beschikbaar is binnen de provincie voldoende zal zijn. Om die reden treffen Friese zorgorganisaties alvast voorbereidingen om meer patiënten te kunnen plaatsen," zo schrijft Talant.