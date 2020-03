LIVEBLOG: Zeven nieuwe besmettingen in Fryslân (122 totaal), dinsdagavond persconferentie kabinet

Het ministerie van Economische Zaken maakt vandaag bekend welke sectoren in aanmerking komen voor de noodregeling. Gisteren werd al bekend dat bijvoorbeeld ondernemers in de non-foodsector daar ook bij horen.

Fryslân fan 'e moarn

En niet alleen in dit liveblog kun je al het coronanieuws volgen, maar ook bij ons op radio en tv. Te beginnen met het radioprogramma Fryslân fan 'e moarn, van 6.00 tot 9.00 uur. Daarin kijkt verslaggever Lennie Bronsveld hoe de bouwsector omgaat met de richtlijnen van het RIVM, we praten met een coronapatiënt in Opeinde en presentator Hans Koster belt met Zoe Luchtmeijer, zij werkt in de thuiszorg.

En op tv zenden we vanaf vandaag Fryslân Fit uit: een programma om even lekker in beweging te komen. We beginnen met een warming-up en daarna doen we drie oefeningen. Sportinstructeur Dirk Jelke de Boer en zijn twee collega's demonstreren de oefeningen. Fryslân Fit is van maandag tot en met vrijdag te zien en wordt 's ochtends drie keer uitgezonden: om 9.00, 10.00 en 11.00 uur.