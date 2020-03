LIVEBLOG: 31 patiënten op Friese intensive cares, 73 buiten de IC's

Het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ) heeft laten weten dat er in Fryslân op dit moment 31 mensen in de provincie op de intensive care liggen en dat daarnaast nog 73 mensen in de ziekenhuizen liggen (niet op de intensive care). In Noord-Nederland als geheel, dus met Groningen en Drenthe erbij. Het gaat om 90 mensen op de intensive cares en 230 mensen in de ziekenhuizen buiten de IC's.

Het aantal patiënten in de noordelijke provincies is toegenomen met ruim 50 mensen in de afgelopen dag, nadat dat aantal een tijdje stabiel was.

Volgens het ROAZ is er nog genoeg capaciteit in de ziekenhuizen in het noorden.