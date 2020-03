Elke dag wandelen in Drachten met Henk de Jong

De challenge is binnen twee dagen geïntroduceerd. Deelnemer van het eerst uur is Daniëlle Dantuma. Ze is net moeder geworden en probeert nu elke dag met de kinderwagen te wandelen om de 100 kilometer te halen. "In de sportschool is het altijd druk, nu niet. En je kunt natuurlijk prima thuis fitnesstrainingen doen, maar door deze challenge heb ik toch het gevoel dat we het met elkaar doen. Terwijl je toch alleen aan het wandelen bent."

Dat er om de drie dagen een filmpje van Henk de Jong bijzit is voor Dantuma een bonus. "Mijn moeder is de grootste Henk de Jong-fan. En ik stiekem ook wel hoor."