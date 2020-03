Campings getroffen door nieuwe maatregelen

Eigenaar Annelie Bleckman baalt dan ook van de maatregel: "Ja, dat is wel balen. We hadden juist allemaal voorzorgsmaatregelen getroffen: extra alcohol, vaker schoonmaken, meer zeep, dat soort dingen. Maar het is dus niet genoeg." De douches en toiletten in het toiletgebouw op camping 'It Wiid' liggen een stukje uiteen. "We hebben een ruim toiletgebouw, het is dus goed mogelijk om 1,5 meter afstand te houden."

Andere regels in Fryslân dan in Brabant

De maatregel doet extra pijn omdat deze niet overal in Nederland geldt. in Brabant bijvoorbeeld mogen de toiletgebouwen nog gewoon openblijven. Bleckman wil dat dat gelijk wordt getrokken. "Ik vind dat in heel Nederland dezelfde regels moeten gelden. En dat op plekken waar genoeg voorzorgsmaatregelen zijn genomen, deze regel niet nodig is." Wat de schade is, kan Bleckman nog niet zeggen, dat hangt af van hoelang de maatregel gaat duren. Dat is voorlopig nog tot 6 april.