Friese filmers leggen ‘lockdown’-periode vast

Momenteel zijn er negen films opgestuurd voor het LockdownStories-project. De bedoeling is natuurlijk dat dat nog veel meer worden. Volgens Hoebe kan iedereen meedoen. "Je hoeft niet beslist officieel filmmaker te zijn. Iedereen kan een filmpje uploaden om te laten zien hoe zijn quarantaine-leven eruitziet. Dat kan bijvoorbeeld gewoon gefilmd worden met je telefoon."

Maar er zijn ook plannen om het project internationaal uit te rollen. New Noardic Wave is daarover in gesprek met meerdere buitenlandse partners. Het idee is om ook in andere landen en regio's vergelijkbare projecten op te zetten. "De droom is dat er vanuit de hele wereld films komen op dit Friese platform. Ik hoop dat er honderden films worden ingezonden en zo kunnen we voor de toekomst een beeld bewaren van hoe deze coronatijd beleefd is."