Toerismebureau: "Misschien nog een 'boost' in september"

"Want bootje varen of fietsen langs de '11fountains' of door onze natuur, dat kan veel eerder dan in volle vliegtuigen naar vakantiebestemmingen reizen", volgens Hendriks. "Voor die 'post-coronatijd' moeten we ons nu klaarmaken. In de herfst zou eigenlijk nog iets georganiseerd moeten worden waarvoor de mensen willen komen."

Momenteel ontzettend slecht

"Maar momenteel gaat het ontzettend slecht", erkent Hendriks: "We hebben vanaf 1 maart helemaal geen boekingen meer gekregen. Terwijl het daarvoor juist fantastisch ging met het 'vroegboeken'. Omdat we bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reizen) zitten, zijn de mensen nooit hun geld kwijt. Ook niet als wij failliet zouden gaan. Alle boekers hebben voor hun aanbetaling een voucher gekregen, een soort tegoedbon die later verzilverd kan worden. Ze zijn er blij mee en snappen het. Niemand heeft tot nu toe zijn geld teruggevraagd."