Organisatie Visserijdagen: "Het is nu niet verantwoord om het te laten doorgaan"

Normaliter zijn maart, april en mei de maanden dat alle afspraken met artiesten, leveranciers en vissers worden gemaakt. Maar bij veel van deze partijen ligt nu het werk stil. Dat mensen verbaasd zijn over dat het vierdaagse feest nu al geannuleerd wordt, terwijl het pas eind augustus zal plaatsvinden, begrijpt Dutrieux wel. "Maar de Visserijdagen is niet een feest dat je twee weken van te voren organiseert. De organisatie begint in oktober al. Maar nu ligt alles stil. Wij als organisatie kunnen niet vergaderen en bovenal vinden we het niet verantwoord nu geld te vragen aan de mensen."