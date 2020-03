Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven: "Het is constant zoeken naar balans"

Zijn jullie in Brabant ook strenger, omdat jullie het epicentrum zijn?

"Dat weet ik niet. Wij hebben bijvoorbeeld een hele grote markt in Eindhoven. Hier komen duizenden en duizenden mensen op af. Die markt hebben wij opengehouden, omdat die een vitale rol speelt in de voedselinfrastructuur. Andere plaatsen zeggen: wij kunnen dat niet handhaven. Bij ons gaat dat echter ontzettend goed. Bovendien hebben wij bijvoorbeeld ook campings opengehouden, omdat bij ons veel arbeidsmigranten in zulke woningen zitten. Maar ook mensen in de medische zorg overnachten op die plekken en daarom is het belangrijk om die open te houden voor mensen in cruciale beroepen. Het is constant zoeken naar balans."

Bent u als mens bang? Ligt u er 's nachts wakker van?

"Ja natuurlijk, ook ik maak mij grote zorgen over de toekomst. Ik denk dat wij dit virus wel op een of andere manier kunnen afsluiten, maar de crisis van 2012 (Europese staatsschuldencrisis, red.), die verbleekt bij deze crisis. Er zullen ook veel bedrijven in grote problemen komen. Je moet er bijblijven, daar ben ik voor: bijblijven. Ik ben blij dat ik er niet alleen voor sta. Ik ben het gezicht en de eindverantwoordelijke, maar ik ben ongelooflijk blij met de mensen die ik om mij heen heb. Maandag hebben wij ook weer overleg, met het RIVM, de GGD, Defensie en de Veiligheidsregio's en dan nemen wij opnieuw beslissingen. Dat is ook waar het land momenteel behoefte aan heeft: mensen die knopen doorhakken."